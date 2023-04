ASTEROIDIDE SÕNUMID ⟩ Elulõngaketrajad moirad aitavad mõista suhte algust, kestust ja lõppu

Kui Atropos satub aga tõusumärgile või langusmärgile, Kesktaevale või Kuu Põhjasõlmele, võib see viidata kiirele lõpule. Pingeaspektid Uraanilt näitavad samuti, et lõpp on kiire ja isegi ootamatu. Pingeaspektid Marsilt näitavad, et lõpp võib olla agressiivne. Ühendus Veenuse või Kuuga viitab, et lõpp toimub armastuses ja südamlikult.

Atropos võib kirjeldada ka suhtes toimuvaid suuri pöördepunkte ja transformatsioone ning ei pea viitama tingimata ainult suhte lõpule.

Me ilmselt ei soovi näha Atropost suhtekaardi 1. majas, kuna see viitab, et suhte lõppemine on algusest peale õhus. See-eest Atropos 12. majas viitab väga hingelisele ja spirituaalsele lõpule ning loomulikule lahustumisele kõiksusesse.

Kokkuvõtteks

Nagu näha, on moirade kaudu võimalik käsitleda väga peeni nüansse kõikide alguste, kestuste ja lõppude puhul. See on väga eksistentsiaalne teema, millesse võib süüvida lõputult sügavale.

Alustada saab sellest, et uurida moirade sodiaagimärki, asetust majades ja aspekte planeetidega. Ent kõigepealt tuleks tunda oma sünnikaarti ja suhtekaarti ning nendes valitsevaid planeediseise. Asteroidid on peenem infokiht nende peal, kuid ilma alustalasid mõistmata pole neist palju kasu.