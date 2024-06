SODIAAGISOSINAD Nädala esimene pool on imeline, aga teine toob väljakutse: tuleb leida tasakaal

Soovitused nädalaks

Ole avatud ilule ja uutele võimalustele, mis sulle end näitavad.

Ent ole ka valmis, et selle kauni potentsiaali realiseerimiseks on vaja teha tööd ja pühenduda.

Ära karda, et see on sinu jaoks liiga raske ülesanne – tegelikult on see just paras.

Nädalakaart: Mõõdukus

Tarokaart Mõõdukus Foto: Shutterstock

Huvitaval kombel ilmub see kaart teist nädalat järjest. Dagmar Lamp selgitab, et Mõõdukus tuleb meile ütlema, et sellel kuuloomise nädalal tuleb rõhku panna tasakaalule ja harmooniale.

Meil on õhus erinevad, isegi vastandlikud energiad, niisiis on väga tähtis, et suudaksid säilitada tasakaalu ning panna need omavahel põrkuvad ideed, tunded ja tegevused kooskõlla. On oluline leida kesktee erinevate valikute ja olukordade vahel, vältides äärmuslikkust.

See nädal võib nõuda rohkem kannatlikkust ja mõõdukust, eriti suhetes ja igapäevastes tegevustes. Koostöö ja vastastikune mõistmine on võtmetähtsusega, et saavutada soovitud tulemused. Samuti võib see kaart viidata vajadusele harmoniseerida oma sisemist ja välist maailma, ühendades praktilisuse ja intuitsiooni.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 11.08–11.36 (Kuu siseneb Kaksikutesse) Reedel kell 15.15–15.41 (Kuu siseneb Vähki) Pühapäeval kell 22.05–22.29 (Kuu siseneb Lõvisse) Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta