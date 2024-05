Ent üsna kiiresti tekivad paradiisi kohale tumedad pilved, kuna Veenus ja Päike liiguvad üheskoos pingenurka Saturniga ning samal ajal tekib konflikt ka Marsi ja Pluuto vahel. See näitab, et vahele tuleb mingi takistus või väljakutse, mis on vaja ületada. Võib selguda, et meilt nõutakse ja oodatakse rohkem, kui algul arvasime. Võib ka juhtuda, et keegi või miski seab meie teele ette blokeeringu.