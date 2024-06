NÄDALAPROGNOOS Ees on väga kontrastsed päevad: värvikas nädal toob nii helgeid kui ka süngeid hetki

Õhtul kell 18.33 jõuab aga Veenus ühendusse Päiksega Kaksikutes , mida omakorda valitseb hetkel väga tugeval positsioonil seisev Merkuur. See on heaendeline aeg, et tuua süda ja mõistus kokku ning avaneda sellest sündivale uuele kergusele ja rõõmule. Siin võib mõelda selle üle, millest oled alates möödunud sügisest vabanenud, millistest negatiivsetest omadustest, hoiakutest, inimestest ja oma nõrkustest. Oled jõudnud palju paremasse kohta. See kõik oli väga vajalik.

Laupäeval kell 11.25 läheb täpseks Veenuse kvadraat Saturniga, mis võib panna iseendas ja oma väärtuses kahtlema. Oleme justkui valvsa pilgu all, kus eksida ei tohi ning see koht ei ole mõistagi mugav. Võib ka tunduda, et teised ei mõista meie pingutusi, tööd ja vaeva ning et oleme jäänud kuidagi üksinda. Võime nõuda iseendalt ja teistelt väga palju, latt on tõstetud ülikõrgele. Ent see võib mõjuda peaaegu depressiivselt. Ometi on lahendus selles, et teha ära, mis teha on vaja. Isegi, kui loodetud sooja päikese asemel saabub jäine paduvihm. Keegi või miski võib meid karmilt takistada.