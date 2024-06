NÄLJUTATUD JA PEKSTUD Venemaal vangistuses olnud 24-aastane Ukraina politseinik pääses viimaks koju

Postimees vahendas tänavu märtsis, et venelased peavad okupeeritud aladel ja Venemaal vahi all rohkem kui 10 000 rahumeelset ukrainlast ning kriminaalmenetlus on tuvastanud rohkem kui 5600 okupantide piinamist kannatanud ukrainlast, kuid tegelik arv on palju suurem.