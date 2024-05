ÜLEVAADE Kanal 2 toob suveks ekraanidele Pariisi olümpiamängud ja rohkelt muud põnevat

Põnevat vaatamist ka Duo kanalitest

Telekanal Duo 3 toob ekraanile legendaarse telesarja «Monk», kus vaatajad saavad kaasa elada erakordse detektiivi Adrian Monki seiklustele. Monk, keda kehastab Tony Shalhoub, on endine politseinik, kellel on tähelepanuväärsed detektiivivõimed, kuid kes võitleb obsessiiv-kompulsiivse häirega. Sarja jooksul lahendab Monk mitmeid keerulisi kuritegusid, kasutades oma teravat tähelepanekuvõimet ja unikaalset lähenemist uurimistele. See humoorikas ja südamlik sari on võitnud arvukalt auhindu ning on televaatajate seas ülipopulaarne. Monkile saab kaasa elada telekanali Duo 3 vahendusel alates 6. juunist.