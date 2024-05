PÄEVAHOROSKOOP 22. mai: Jääral tuleb kohustused esikohale seada, Sõnn peab õppima ja kohanema

Kohustused tuleb esikohale seada. Mida rutem tüütute asjadega valmis saad, seda kergem on süda ja seda rohkem vaba aega jääb.

Uut asja alustades edeneb see paratamatult algul aeglaselt, sest sul puudub veel kogemus. Pead õppima ja kohanema.

Tuleb meenutada asju, mida õppisid aastate eest. Ehkki algul tundub, et sa ei mäleta midagi, meenub kõik tasahaaval siiski.

Koos tublide kaaslastega õnnestuvad ka keerulised ettevõtmised. Oskate üksteist toetada, kamba peale kokku on teil kuhjaga teadmisi.

Mõnus on lobajuttu ajada ning ka teiste inimeste elus toimuvat arvustada. Sinu jaoks on see meeldiv vaheldus, ära aga kellelegi liiga tee!