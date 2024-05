NÄDALAPROGNOOS Ees on eriliselt kaunid ja õndsad päevad: see saab olema hoopis teistmoodi täiskuu

Reedel läheb täpseks Jupiteri sekstiil Neptuuniga ning mõlemad on kriitilises lõpukraadis, Jupiter 29° Sõnnis ja Neptuun 29° Kalades. See on suure hingelise avanemise aeg ühiskondlikul tasandil. Õhus on uued lootused, aga ka kaastunne, empaatia ning suurem hoolimine. Et see toimub kriitilises lõpukraadis, annab justkui märku, et mingi olukord hakkab peagi lõppema, kuid enne veel on vaja viimast korda selles asjaolus oma süda ja meel avada, võib-olla rohkemgi kui varem.