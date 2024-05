SODIAAGISOSINAD Nädalalõpp tuleb väga võimas: seda aega ei maksa maha magada

Soovitused nädalaks

Neljapäeval-reedel tasub kõigil teravatest vaidlustest pigem hoiduda, ent kui on vajadus enda eest päriselt seista ning tõestada kellegi väärtegusid sinu vastu, siis selleks on aeg õige.

Suurim soovitus nädalavahetuseks on olla julge ning lihtsalt teha seda, mille järele süda ja hing kutsub. See samm võib käivitada järjest mitmeid protsesse ja elu väga palju edasi viia.

Dagmar Lamp selgitab, et Sauade kuningas esindab kirglikku ja vägevat energiat, mis viitab, et ees on ootamas särav ja inspireeriv nädal. Kuigi kosmilisi ootamatusi võib tulla omajagu, kutsubki sauade kuningas sind üles leidma üles endast see tasakaal ja jõud olla juhipositsioonil. Sinu kord on nüüd haarata initsiatiiv!