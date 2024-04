OLED NÕUS? ⟩ Need neli tähemärki on kõige naiselikumad

Sodiaagimärgid jaotuvad maskuliinseteks ja feminiinseteks, kuid mõned neist feminiinsetest märkidest on lausa eriti naiselikud ning võivad lisada ka meestele omadusi, mida traditsiooniliselt peetakse naiselikuks. Naise puhul aga võimendavad need märgid temas naiselikkust ja seavad ta teistele eeskujuks näitamaks, mis see naiselikkus ikkagi on.