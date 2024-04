Valga toidupanga endine juht muudatustest toiduabi jagamises: meile ei sobinud selline variant, et töötame Tallinna all

Toidupanga struktuuris on toimumas suured muudatused – Tartu ja Valga toidupank saavad uued esindused ning ka vabatahtlikud saavad olema uued. Toidupanga järsud otsused tekitavad aga paljudes segadust ja arusaamatust. «Valga toidupank asub alates 1. maist aadressil Julius Kuperjanovi 105,» ütleb Valga toidupanga koordinaator Suule Park lisades, et abisaajate jaoks jääb kõik endiseks. Valga toidupanga endine juht Teresa Sale ütleb, et tema MTÜ ei nõustunud üleminekuga tsentraalse juhtimise alla, kuid lahkuminek Eesti toidupangast toimus sõbralikult.