PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. aprill: Neitsi näeb asju mustades värvides, Veevalaja ei ole kuigi suhtlusaldis

JÄÄR

Marsi ja Saturni konjunktsiooni mõjul võid tunda, et sinu tegevus on takistatud. Ehk tundub sulle, et kallim nõuab kogu aeg liiga palju.

SÕNN

Kindlasti ei tohi uusi asju alustada enne, kui vanad võlad on likvideeritud ning pooleli olevad tegevused lõpule viidud.

KAKSIKUD

Ilmselt mõningase vastumeelsusega täidad tööülesandeid, mis ei paku sulle küll üldse põnevust, ent on sinu vastutusalas.

VÄHK

Julgusest ja enesekindlusest võib puudu tulla. Kuna kipud endas kahtlema, jätad asjad pigem tegemata. Sul on hirm ebaõnnestuda.

LÕVI

Ära alusta läbirääkimisi seoses raha- ja äriasjadega – on suhteliselt suur oht, et näed küll palju vaeva, ent need jooksevad ikkagi ummikusse.

NEITSI

Tekkivad probleemid võivad sulle paista hullematena, kui need tegelikult on. Sa lihtsalt kipud praegu asju mustades värvides nägema.

KAALUD

Tunned, et pead üksinda pusserdama asjade kallal, mis sul üle jõu ja mõistuse käivad. Oled vist liiga uhke selleks, et abi küsida?

SKORPION

Kui oled lapsevanema rollis, võivad järeltulijad sul täna närvi mustaks ajada. Räägid sada korda ühte asja, aga nad ikka ei kuula!

AMBUR

Sulle tundub, et see tõde, mille oled omaks võtnud varases lapsepõlves, on ainuõige. Kaitsed oma seisukohti kindlameelselt.

KALJUKITS

Kipud teiste hinnangulisi sõnavõtte liiga isiklikult võtma. Heasoovlik kriitika võib sulle ekslikult tunduda mahategeva rünnakuna.

VEEVALAJA

Sa pole täna kuigi suhtlusaldis. Eriti keeruline on alustada juttu võõraste inimestega, kardad, et jätad pealetükkiva mulje.

KALAD

Marss on Saturniga ühenduses. Sul on selline tunne, nagu üritaksid autoga sõita, andes täiega gaasi, ent käsipidur on paraku peale ununenud.