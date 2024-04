«Vaieldamatult kõige elegantsem sisenemine poliitikasse!» «Kuldvillaku» saatest eemaldatud võistleja öeldu pakub sotsiaalmeedias nalja

Pühapäeval eetris olnud populaarne telemäng «Kuldvillak» võttis ootamatu pöörde, kui saates osalenud Madis Mikk hakkas vastamisvoorus oma tahvlil olevat vastust muutma. See aga tähendas tema diskvalifitseerimist ja stuudiost väljasaatmist.

Saatejuht Eeva Esse-Sõõrumaa tõdes, et talle teadaolevalt ei ole sellist olukorda, et keegi nii rängalt reeglite vastu eksiks, varem tekkinud. «Ma ei oska öelda, mida mängija muutma või lisama hakkas, nägin vaid, et ta hakkas markeriga tahvlile midagi kirjutama ajal, kui seda enam teha ei tohtinud,» sõnas Esse-Sõõrumaa.