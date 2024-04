Kristel Aaslaid kaalulangetamisest: ma sain aru, et ma ei saa dieete pidada

«Ma sain aru hästi kiiresti, et ma ei saa dieete pidada,» avaldas muusik ja näitleja Kristel Aaslaid «Kolmeka» saates ja lisas: «Olen proovinud ainult smuutisid juua, aga esimese päeva õhtuks oli juba nõnda, et tahaks midagi süüa ka. Ma ei ole vist nii tugev inimene, iseloom on null. Ma pigem hakkasin lihtsalt vaatama, kui palju ma üleüldse kaloriliselt söön.»

Aaslaid tõdeb, et kaloreid ta jälgib, kuid mitte alati. «Kui sa lähed Itaaliasse ja mõtled, et oled dieedil, siis teed endale kümme korda raskemaks. Mine Itaaliasse, söö pastat ja naudi elu! Allavõtmise nipid-trikid on nii individuaalsed,» märgib ta ja lisab, et esmalt tuleb oma kehaga sõbraks saada. «Allavõtmise alguspunkt võiks olla see, et kõik on täiesti okei, aga proovime paremini.»