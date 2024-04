SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal algab küll takistustega, kuid teises pooles hakkavad paistma lahendused

Soovitused nädalaks

On uute alguse aeg, aga sa ei lähe pimesi ja sa ei lähe ilma plaanita. Sul on kogemust, sul on kirge, sul on visioon. Kõik, mille oled paika pannud, kulgeb stabiilselt ja korrapäraselt. Isegi, kui ümbritsevas kaoses nii ei pruugi tunduda. Usalda!