NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nüüd algab selle aasta kõige võimsam kuuloomine: oluline on soovida ja algatada targalt

Nädal algab palju räägitud päikesevarjutusega, mis tähendab ühtlasti ka uue kuutsükli algust. Viimased paar nädalat on ilmselt paljude jaoks äärmiselt väsitavad ja kurnavad olnud ning võidi tunda, et energia on viimse piisani ära kulutatud. Nüüdsest aga hakkab energiatase taas tõusma ja on alanud soodne aeg kõige kasvama panemiseks.

Selle kuuloomise ajal tehtud algatused ja väljendatud soovid on väga võimsad ning neid võib näha ühel või teisel viisil täitumas järgmise poolaasta jooksul. Seepärast on oluline soovida ja algatada targalt.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval toimub päikesevarjutus ning Päike viibib ühenduses Chironiga. See tähendab, et meie hingehaavad ja paratamatud valukohad on üsna tugevalt fookuses. Elu toob esile teemad, milles tunneme end kuidagi ebakindla või puudulikuna ning millega meil on mingil määral ebamugav suhestuda. Ent see kõik toimub selleks, et valukohad saaks läbivalgustatud. Sügavam tõde on siin selles, et saame liikuda oma evolutsioonilisel teekonnal edasi vaid nendest valukohtadest läbi minnes. Nüüd on selleks aeg.

Siit algab selle aasta kõige võimsam uus loomine. Miski, mis seni on hoidnud meid tagasi, tahab terveneda. Eriti tähenduslik on see nende inimeste jaoks, kes on kogenud elus mingisugust kuritarvitamist või liigset kontrolli, mis on kärpinud nende individuaalse eneseteostuse tiibu.