PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 8. aprill: Neitsi on ülevoolavalt romantilises meeleolus, Kaalud tahavad muljet avaldada

Täna õhtul toimub Kuu loomine Jäära märgis, millele annab erilise väe päikesevarjutus. On uue ringi algus, planeeri julgelt ja unista südamest!

Töised arutelud on ilmselt lennukad. Sul võib tekkida vaimustavaid ideid, mis pakuvad ainest unistamiseks ja plaanide tegemiseks.

On oht, et võtad ette rohkem, kui reaalselt ära teha jõuad. Või siis haarab mingi põnev tegevus sind niivõrd, et tööasjad jäävad ripakile.