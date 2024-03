GALERII ⟩ Jaagup Tuisu esimene soolokontsert meelitas Kinomajja palju rahvast

Oma uue bändi kohta jagub Jaagupil vaid kiidusõnu: «Mul on hea meel, et sain eelmisel aastal kokku panna nii ägeda bändi, mis koosneb suurepärastest muusikutest. Meil on omavahel tekkinud väga hea klapp – igaüks toob lauale oma ideed ja muusikalise lähenemise, mis moodustab kokku suurepärase energia.»