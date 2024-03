Kui Hunt reklaamis eile Viru keskuses toimunud üritusel, et tema loodud kaardimäng maksab tol õhtul 20 eurot, siis kassas said nii mõnedki kliendid üllatuse osaliseks. Kui mängu esitlusel tuli kaardipaki eest välja käia hoopis 26,99, siis täna on sama mäng Hundi e-poes müügil 24,99 euroga. «Mina ajasin kogemata segamini,» tunnistab Hunt.