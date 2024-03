PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 2. märts: Skorpionil on vastassooga vedamist, Kaladel on tahtmine suhelda

Sind köidab elu lõbusam pool. Proovi aega planeerida nii, et seda jääks küllaga sõpradega koos olemiseks ja hobidega tegelemiseks.

Nädalavahetuse märksõnaks on kallid kodused. Üheskoos lähedastega tasub tegutseda selle nimel, et ümbrust ilusamaks ja mugavamaks muuta.

Pere ja kodu vajavad tähelepanu. Võta aega selleks, et kõige kallimatega koos olla või kodukujundusega tegeleda.

Mõttetud pisiasjad võivad sind endast välja ajada. Karta on, et kipud oma pahameelt lähedaste peale välja valama ja teiste tuju rikkuma.

Kui oled vea teinud ja tunned end süüdi, on lihtne pingest vabanemiseks viha kellegi teise peal välja elada. Sina vali targem tee!

Sul on vastassooga vedamist, alguse võib saada päris uus suhe, ent veelgi tõenäolisem on, et teed viivad taas kokku vana armsamaga.