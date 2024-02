PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 28. veebruar: Sõnn ei pruugi end võõras seltskonnas mugavalt tunda, Neitsi võib olla kriitiline ja detailidesse kinni jääda

Töises plaanis võimalusi pakkuv aeg. Eriti juhul, kui teed vaimset tööd, on lootust mõjukatele isikutele silma jääda.

Lõbutsemine sind väga ei paelu. Või tundub, et oled sellele liiga palju raha kulutanud ning tahad kokkuhoidlikumat joont hoida.

Võid olla kriitiline ja detailidesse kinni jääda. Välistatud pole see, et vanemad noomivad sind kui last, ehkki oled juba ammu suur.