SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal sütitab suurt elujõudu ja kirge, kuid lõppeb kriitilise täiskuuga

Soovitused nädalaks

Nüüd on hea aeg, et tegutseda loovalt ning teha just seda, mis sisimas inspireerib.

Praegused sammud loovad tulevikku, see on endiselt visiooni loomise aeg.

Täiskuu aitab näha, kus on plaanides puudujäägid ja mida saaks teha paremini.

Nädalakaart: Armastajad

Tarokaart Armastajad Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Armastajad on duaalsuse ja valikute kaart. Millise tee sa valid? Kuhu ja kellega ja kellena siit edasi? Armastajad innustavad leidma endas üles need kaks vastandlikku poolust ja üheks sulatama.

Aga muidugi on ka Armastajad sõna otseses mõttes armastajate, partnerite kaart. Lootus, ilu, armastus, teineteisemõistmine. Kuna sel nädalal kohtuvad üle pika aja taas Marss ja Veenus, siis on see kaart sellesse nädalasse täpselt sobilik.

Sinu asi on nüüd mõtiskleda, millise valiku sa teed ja kuidas kahest saaks üks.

Kuu on tühikäigul Kolmapäeval kell 08.37–15.41 Reedel kell 06.17 – laupäeval 03.38 Esmaspäeval kell 09.35–16.30 Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Retrograadsed planeedid puuduvad! Kõik planeedid on otseses liikumises kuni 2. aprillini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta!