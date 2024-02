♀️ ♂️ Inimese Disaini järgi toimub see väravas, mis on alguste algus ja loob uut visiooni ja maailma.

Kosmilised kellaosutid on jõudnud asendisse, mis näitavad, et algamas on uus tsükkel nais- ja meesenergia vahelistes suhetes. Aeg on küps.