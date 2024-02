LUMMAVAD KAADRID ⟩ Anett Kontaveit naudib puhkust paradiisisaarel: siniseim vesi, mida ma näinud olen!

«Nutud on nutetud ja eks see oli raske ja emotsionaalne otsus. Oli sellist pikka perioodi mõtlemist, kaalumist ja erinevate variantide proovimist läbi harjutuste ja puhkamiste, et kuidagi seda selga paremaks saada, aga miski ei aidanud ja ma tundsin, et ma enam ei saa endast väljakul sada protsenti anda iga kord, kui ma sinna astun,» rääkis Kontaveit toona «Ringvaates».