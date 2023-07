NUTUD ON NUTETUD ⟩ Anett Kontaveit karjääri lõpetamisest: selg teeb mulle siiani iga päev valu

Nädal aega tagasi lõppes Eesti tennise esireket Anett Kontaveiti karjäär. Naine jagas 18. juulil Ringvaates, et nädala jooksul on ta teinud trenni ja tegelenud õppimisega.

Kontaveit tõdeb, et saab nüüd teha asju, mida varem nii kergelt teha ei saanud. Näiteks reedel läheb ta New Yorki räppar Drake'i kontserdile. «See on mingi asi, mida ma ei ole saanud planeerida, et lihtsalt reisida, mitte tennise jaoks, vaid niisama.»

Anett on valmis edasi liikuma. «Nutud on nutetud ja eks see oli raske ja emotsionaalne otsus. Oli sellist pikka perioodi mõtlemist, kaalumist ja erinevate variantide proovimist läbi harjutuste ja puhkamiste, et kuidagi seda selga paremaks saada, aga miski ei aidanud ja ma tundsin, et ma enam ei saa endast väljakul sada protsenti anda iga kord, kui ma sinna astun.»

«Lõpuks see otsus teha tuli ja eks muidugi on palju emotsioone läbi elatud nende kuude jooksul, aga nüüd on selline rahulikum aeg.»

Selg teeb siiani valu