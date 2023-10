Anett Kontaveit elust pärast profikarjääri: see on tegelikult päris keeruline, palju keerulisem kui arvasin

Saatejuht Anu Välba küsis Anettilt, mis hetkel ta aru saab, et ala, millele ta on kogu elu pühendanud, on sellisel tasemel nüüd läbi. «Eks see on keeruline hetk. Olen alati midagi teinud, õppinud muid asju ka, et olen tundnud, et mul on muu elu väljaspool tennist. Ega elu siis ära ei lõppe. Aga kui see päriselt juhtub, siis see on tegelikult päris keeruline, palju keerulisem kui arvasin, et see minu jaoks on,» tõdes Anett mõtlikult.