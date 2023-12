SÜDAME ALKEEMIA ⟩ Laupäeval avaneb Veenuse värav, mis võib tuua erilisi kogemusi ja südame tervenemist

9. detsembril kell 16.23 toimub Veenuse värava avanemine Skorpionis 05°40’ ning see omab erilist tähendust nende inimeste jaoks, kes tegelevad oma südame- ja suhteteemadega, aga ka oma väärtuste ja iseenda väärtuse tunnetuse tervendamisega. See on oma naiseliku aspekti tervendamise võimalus.

See on aeg, mil Veenus, liikudes oma Koidutähe faasis, jõuab ühendusse Kuuga. Alates uue Veenuse tsükli sünnist augustis on see järjekorras neljas Veenuse-Kuu ühendus, mis seekord jääb südamekeskusesse (Koidutähe faasis käivituvad energiakeskused ülalt alla suunas).

Selles Veenuse faasis toimuvad ühendused Kuuga alati vanakuu ajal, kuutsükli lõpus, on seotud lahti laskmisega, puhastumisega ja vanade energiate vabastamisega. Seekord vabanevad vanad energiad meie südamekeskusest, et oleksime võimelised veelgi enam oma süda avama, armastust vastu võtma ja ka välja jagama. See on väga püha Veenuse värav.

Meie energiakeskuste puhastumine Veenuse väravates toimub veel kolm korda, seejärel kaob Veenus nähtavusest, kuna on jõudnud Päikesele nii lähedale. Viimaks jõuab Veenus juunis Päikesega ühendusse, olles ise Päikese taga – universumile avatud. See on justkui Veenuse tsükli täiskuu aeg. Siis saab Veenus täielikult «läbi valgustatud» ning sünnib uuesti Ehatähena, targa ja kogenuna.

Seejärel avanevad Veenuse väravad uuesti iga Veenuse-Kuu kohtumise ajal noorkuu faasis ning ehitavad meid uuesti üles seal, kus praegu end «paljaks koorime».