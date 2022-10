Inimesed tunnevad vahel huvi, et kuidas astroloogia ikkagi toimib ja kuidas on ühe planeediga seotud just mingid kindlad väärtused, tähendused ja temaatikad. Kas see kõik on lihtsalt välja mõeldud? Vaatame seekord Veenust, mida peetakse juba väga ammustest aegadest ilu, armastuse ja harmoonia planeediks.