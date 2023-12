PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 6. detsember: Skorpionil on raske kiusatustele vastu panna, Sõnn peaks jutuks võtma tõsised teemad

Väljendad end veenvalt ja jõuliselt. Sõnade abil on võimalik maailma muuta, teisi inimesi oma tegevusse kaasata.

See, kui julged tööasjus otsustavalt sõna sekka öelda, võib sinu väärtust tööandjate silmis tõsta. Ehk väljendatakse seda ka palga maksmisel.

Kiusatustele on eriti raske vastu panna. Eriti juhul, kui tegemist on millegi magusaga, mis ka hea välja näeb ja hõrgult lõhnab.

Sellest, mida oled varem õppinud ja teada saanud, on praegu palju kasu. Võib ilmneda, et sinu aimdused on olnud õiged.