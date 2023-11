SODIAAGISOSINAD ⟩ Algas uus kuutsükkel, mis kingib võimalusi ja jõudu, mida vajame: nädal võib tulla vaimustav

Soovitused nädalaks

Uued algused on võimalikud ning sammud tundmatusse on toetatud, seniks kuni järgid oma hinge tõelist kutset.

Dagmar Lamp selgitab, et Maailm on suure arkaani lõpukaart, märgistades ühe tähtsa teekonna lõppu - ja loomulikult ka järgmise algust. On hea hetk mõelda, kuhu oled tulnud, mis õppetunde sel teel saanud, kui palju targem oled sa nüüd, kui olid Narrina sellele teele asudes.