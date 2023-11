NÄDALAPROGNOOS ⟩ Paljudel on ees uued algused ning tuhast tõusmine: nädal toob kingitusi

Päev võib tuua üllatusi ning kuigi neid võib jaguda kummalegi poole, on nüüd kaalukauss juba positiivsemate üllatuste poole kaldu. Parim asi, mida ise siinjuures teha, on igasugu vanad mustrid ja tunded lahti lasta.

Kolmapäeval läheb täpseks Merkuuri sekstiil Veenusega, mis on mõjuväljas koguni esmaspäevast reedeni. See seis on meile õnnistuseks, kuna parandab suhteid, soosib paremat mõistmist ja läbisaamist, avab inimesi ning julgustab oma mõtteid teistega rohkem jagama. See on sotsiaalne ja helge energia, mida me kõik praegusel hallil ja sombusel ajal vajame.

Reedel jõuavad Päike ja Marss trigooni Neptuuniga ning seegi mõju on kingitus omaette. Meie isiksus ja tahe joonduvad sügavaimate unistuste, hingesoovide ja ka empaatiavõimega. Aeg on ideaalne loominguliseks ja hingeliseks tegevuseks, ent ka oma unistuste nimel tegutsemiseks, mis need unistused ka poleks. Paljud ilmselt tunnevad, et tahavad reedel lõõgastuda ja teha midagi inspireerivat - tuleb järgida oma hingekutset.

Ainult neile, kes vaevlevad sõltuvuste küüsis, võib see aeg osutuda väljakutseks, kuna hingekutse aetakse segamini sõltuvusliku vajadusega.

See seis võib lisaks anda soovi kedagi päästa, keda näeme hädas olevat.