Kuuloomise horoskoop võtab kokku, mis algavas kuutsüklis avaneb ning esile tuleb. 13. novembril kell 11.27 algab kuuloomine Skorpioni tähemärgis ning sellega koos lõppeb varjutuste periood ja käivitub uus kuutsükkel. Vana nahk saab välja vahetatud. Kuna kuuloomine on sisuliselt uue seemne sünd, hakkavad selle tulemused alles kuutsükli jooksul välja mängima. See on aeg, mil tunda ära oma uued eesmärgid ja sihid, mille suunas liikuda.

Seekordne kuuloomine on päris väekas, kuna Päike ja Kuu on ühenduses Marsiga ning opositsioonis Uraaniga. See viitab, et kuutsükkel on ühelt poolt äärmiselt vabastav - see puhastab meid vanadest väärtustest ja köidikutest ning annab jõu, et liiguksime päriselt edasi.