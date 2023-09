«Mõistame, kui ei suuda käsi eemal hoida.» Pakendikeskus pööras BSH ja Rõivaste skandaali reklaamiks

Reede hommikul jõudis avalikkuse ette, et endine peaminister Taavi Rõivas ei hoidnud end TV3 sügispeol tagasi ning keerutas usinalt jalga skandaalitari Brigitte Susanne Hundiga . «Ühel hetkel läksid eemale, sosistasid ja sahistasid, käsi tagumiku peal,» väitis peol viibinud isik, et Brigitte ja Taavi olid õhtu jooksul lähedased.

Värske skandaal ei jäänud märkamata ka Pakendikeskusele. «Me mõistame, kui ei suuda käsi eemal hoida. Pakkumine on ju sedavõrd ahvatlev,» seisab Pakendikeskuse reklaamis. Ettevõte lisab, et tegu on siiski puuderdamata kinnastega. «Soovi korral võib kindaid puuderdada kasvõi tualettruumis.»