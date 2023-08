GALERII ⟩ Kogenud lemmikud ja uued üllatajad: ERR avas pidulikult saabuva sügishooaja

ERRi sügishooaja avamisel tutvustati ka uusi saateid, mis peagi algaval telehooajal vaatajateni jõuavad. Näiteks Anna Pihli ja Uljana Kuzmina juhitavat arutelusaadet, kus eestlasi puudutavaid teemasid arutatakse koos stuudioekspertidega. Mitme ETV saate juhina ekraanil olnud Pihliga liituv Kuzmina on enam kui 15-aastase telekogemusega ja töötanud aastaid telekanalis ETV+. Seal on ta juhtinud nii venekeelset «Aktuaalset kaamerat» kui ka päevakajalist intervjuusaadet «Nädala intervjuu».

Kuigi uue arutelusaate nimi on veel lahtine, on teada, et see asendab teisipäeval eetris olnud Urmas Vaino saate «UV faktor» ja jõuab eetrisse oktoobris.