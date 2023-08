ESMAKORDNE ⟩ 11-aastane Räpina tüdruk esindab Eestit noorte Eurovisiooni lauluvõistlusel

Euroopa Ringhäälingute Liidu (European Broadcasting Union, EBU) korraldatav üleeuroopaline lauluvõistlus Junior Eurovision on mõeldud 9–14-aastastele noortele lauljatele ja on oma olemuselt sarnane paljudele tuttava Eurovisiooni lauluvõistlusega.

EBU teatel on tänavusele lauluvõistlusele end üles andnud 16 riiki. Eesti osaleb noorte lauluvõistlusel esimest korda! Eesti Rahvusringhääling saadab Eestit võistlusele esindama ETV laulusaate «Tähtede lava 2022» võitja, 11-aastase Arhanna Sandra Arbma.

Arhanna on pärit Räpina linnast ning alustas Räpina muusikakoolis õpetaja Margot Suure käe all õppimist juba viieaastaselt. Tema suurepärane lauluhääl ja esinemisoskus võluvad kuulajaid ning rohked konkursid ja esinemised on talle andnud tugeva lavanärvi. Lisaks laulmisele õpib Arhanna klaverimängu.