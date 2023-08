Priit Võigemasti kallim Laura Kalle allkirjastas uue töölepingu

Kalle tulevane ametikoht tuli ilmsiks ERR-i sügishooaja avamisel, kus näitleja ise laval olles kolleegidele ja ajakirjanikele teatas, et allkirjastas töölepingu veidi varem samal päeval. «Tegelikult olen veel oma koduteatrist Ugalast lapsehoolduspuhkusel, tundus mulle, et kuna armastan kirjandust ja raadiot, siis seal on kindlasti võimalusi, mida sooviks avastada,» sõnab näitleja Elu24-le, et võttis pakkumise suurima hea meelega vastu.