VIDEO ⟩ Invakohal peatunud Selveri kuller: ma ei pargi, ma tahaks kauba maha panna

«Testi Eesti» YouTube'i kanalile üles laetud videos on näha, kuidas Ülemiste parklas pole paraku mitmetel autojuhtidel sooja ega külma parkimisreeglitest ning vaba invakohta nähes läheb see käiku!

«Invakohale parkimine on kindlasti lubamatu käitumine. Kulleritele on sellest korduvalt räägitud ja konkreetsele töötajale tuletatakse need põhimõtted uuesti meelde. Kahtlemata kahetsusväärne juhtum,» kommenteeris videos nähtut Selveri turundusosakonna veebijuht Jürg Samel Limonile.