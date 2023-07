GALERII ⟩ «Võtavad koha, aga puuet ei võta!» Porsched ja Range Roverid pargivad invakohtadel häbi tundmata

Haukanõmm märkis, et praegu käib elav ühiskondlik arutelu autode parkimise teemal: kas üldse ja millise piirini on õigustatud parkimisreeglite eiramine tööülesannete täitmiseks. Samuti rõhutas ta, et tagaplaanile on jäänud puuetega inimestele mõeldud parkimiskohtade väärkasutamine.