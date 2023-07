KOSMILINE SOBIVUS ⟩ Lisette ja Andreas Pomerantsi vahel on meeletu jõud: see on side, mis võib muuta elusid

Teineteist vastastikku täiendavad ja toetavad karmalised teekonnad

Märkimisväärne on ka see, et kummalgi on Kuu Põhjasõlm 28. kraadis (Lõvis ja Kaaludes, moodustades täpse sekstiili) ning jäävad täpselt elu kahte vastandpolaarsusesse, (7. ja 1. majja) mis teineteist vastastikku toetavad. Lisaks on sarnane veel see, et Kuu Põhjasõlm on mõlemil ühenduses Marsiga. Mida see kokku näitab? Nende kahe hinge karmalised teekonnad läbi selle elu on omavahel läbi põimunud - osalt sarnased, aga osalt täiendavad. Ent kõrvuti käies võidavad mõlemad sellest palju. Kumbki peab õppima integreerima ja kasutama planeet Marsi printsiipe – selleks on vitaalsus, edasiminek, motivatsioon, tahtejõud ja soov mistahes olukorrast võitjana välja tulla.