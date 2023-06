NUNNU KLÕPS ⟩ «Pojaga on iga päev kui uus värvide mäng» Lisette ja Andreas Pomerants tähistavad pisipoja sünnipäeva

«Väikese poja pooleaastaseks saamise puhul läksime Tulivee restorani sünnipäevitama. Nautima eestimaa suve ning päikest,» räägib näitlejanna Lisette Pomerants, kes tähistab täna enda poja kuuekuust sünnipäeva.

«Thorruga mängulised pool aastat on kulgenud meeleolukalt. Pojaga on iga päev kui uus värvide mäng! Tibu avastab maailma,» räägib Lisette poja esimestest elukuudest. «Emme Lisette ja issi Andreas oskavad näha maailma aina enam taas läbi lapse silmade,» kirjeldab ta elumuutvaid kuid, mis tänu pojale uue hingamise on toonud.

Näitlejanna sõnul vajab poeg pidevat tähelepanu. «Nunnupall on aktiivne ning ilma tähelepanuta ei ole ta nõus olema,» naerab Lisette, kes poega juba tähelepanuta ei jäta.

Lisette Pomerants pojag Thorreniga. Foto: Erakogu

Lisette jagab, et poole aasta jooksul on pisipõnn kiindunud just muusikasse. «Härra on väga muusikasõber. Magab muusika saatel, mängib muusika saatel,» räägib naine. «Lemmik lugu mis mõjub pisipõnnile hüpnotiseerivalt, on Guru Joshi lugu «Infinity», aga ta fännab ka Loreeni lugusid, nagu meiegi,» räägib naine.

Lisaks muusikale on põnn avastanud ka filmimaastiku. «Tema lemmik film on «Avatar», kus poja silmad olid jäigastunud teleekraanile, ent muidugi televiisoriga hoiame kaugeid suhteid,» räägib näitlejanna.

Kuue kuu vältel on värsked lapsevanemad Lisette ja Andreas jõudnud poja viia juba nii Eestit kui ka Euroopat avastama. «Reisimine ning avastamime on Pomerantside elu!» sõnab Lisette. Koos on läbi reisitud mitu riiki ning lühikese aja jooksul on poeg vanemate ellu toonud palju õppetunde.