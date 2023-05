Andreas Pomerants uuest ärist: mõistan naiste soovi leida särav ehe, kuid tegelt puudub selles vägi ja sügavus

Nõustaja Andreas Pomerants (42) on ettevōtja, ärimees, maag ja teejuht, kuid peamiselt abikaasa ja isa. Spirituaalsus jõudis temani läbi sünnihetke ning tervendaja anded on talle enda sõnul kaasa antud.

Andreas suhtleb enda sõnul teispoolsuse kõrgemate olenditega, kes aitavad teda kõiges sellel teekonnal, et inimkonda aidata. «Mul on võime anda oma kliendile infot tema hetke reinkarnatsiooni osas, samuti eelnevate eludega seonduvast, karmadest, matrix ringidest ehk karma programmidest ehk miks me siin oleme ja miks see kõik on tollele hingele vaja kogeda… Leinad, surmad, haigused ning ka õnn ja kuulsus - miks see tuleb?» räägib nõustaja.