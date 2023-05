UUS INES? ⟩ An-Marlen andis välja maagilise debüütalbumi koos filmiga: ma panin sellesse oma südame ja hinge

«Mulle ei jõua tegelikult veel kohale, et täna ongi kätte jõudnud see päev, kui minu debüütalbum näeb ilmavalgust. See protsess on kestnud juba kaks aastat ja ma olen niivõrd elevil, milline on kuulajate reaktsioon ning millistest lugudest kujunevad inimeste lemmikud,» räägib noor lauljanna An-Marlen enda debüütalbumi ilmumisest.

Albumiga koos ilmus artisti Youtube’i kanalisse albumifilm, kus igale loole on lavastaja Henry Parelo juhtimisel tehtud muusikavideo. An-Marlen kannab videos kuue Eesti disaineri – Aldo Järvsoo, Vilve Undi, KÄT Stuudio, Augusti, Xenia Joosti, Lotte Jürjendali – loomingut ja Ukraina brändi We Heat rõivaid.

«Albumifilmi protsess kestis umbes-täpselt aasta. Selle aja jooksul põrgatasime Ingliga (An-Marleniga – toim) erinevaid ideid ja variante, kuidas kõik videod lahendada. Tahtsime, et igal videol oleks mingi eriline mõte, kas asukohas, näiteks Hiiumaa, mis on meile mõlemale väga südamelähedane, või siis kattuks video lüürikaga, nagu autode keerlemine «Mesimagusas». Kuigi kavand oli paigas, siis ei olnud see päris kivisse raiutud, nii et võtetel jäi võimalus improviseerida ja lõpptulemusena saime isegi kihvtimad kaadrid, kui algul planeeritud,» täpsustab lavastaja Henry Parelo.

Albumi miksis ja masterdas José Diogo Neves ning produtsendid olid An-Marlen ise («Once I was falling in love» ja «Iseendale»), Vaiper Despotin («Iseendale»), Samoginson («Kaelani vees»), Boipepperoni («Lasin sul minna»), Majestim («Mesimagus», «Soovin, et sa») ja Bisweed («Tunnen Puudust»). Oma panuse andis ka kitarrist Robin Mäetalu («Iseendale»).

Album kannab Inese legendaarse looga «Iseendale» sama pealkirja. An-Marlen oli noorena suur Inese austaja ja debüütalbumil on ka tema mõjutusi kuulda.