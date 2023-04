FOTOD JA VIDEO ⟩ «Ma tulen selle järgi tagasi!» Kate Middleton lasi beebil oma käekotiga mängida

41-aastane printsess Kate kohtus Lucyga, kes hoidis oma üheaastast poega Danieli. Vestluse käigus vaimustus beebi printsessi mustast käekotist nii väga, et võttis selle enda kätte ja hakkas hinnalise kotiga mängima. Kate lasi Danielil kotiga edasi mängida ning jätkas ise teiste teretamist.

«Ma arvan, et ta tundis kaasa sellele, kui raske lastega on,» ütles Lucy ITV-le. Lucy sõnul ütles printsess, et beebi võib kotiga mängida, sest ta tuleb selle pärast tagasi.

Aberfani katastroofist ellujäänud laps David Davies (vasakul), jalutab Walesi printsi ja printsessiga nende külaskäigu ajal Aberfani mälestusaias, et avaldada austust neile, kes kaotasid oma elu Aberfani katastroofi ajal 21. oktoobril 1966. 28. aprill 2023

Kate ja prints William veetsid neljapäevase päeva koos Central Beaconsi mäepäästemeeskonna vabatahtlikega, kes riskivad oma eluga, et hoida lähedalasuva mäeaheliku külastajaid turvaliselt. Nad osalesid koolitustel, nagu rappamine, meditsiinilise abi õppused ja otsingukoera päästmise demonstratsioon.

Pärast seda suundus kuninglik paar Dowlais Rugby klubisse ja haaras Little Dragon Pizza Vanist pitsat, et seda kohaliku kogukonna liikmetega jagada. Prints William ja Kate said 22 pirukat, sealhulgas pepperoni-, Margarita, grillkana- ja kitsejuustupitsad.