TUNNED KA? ⟩ Praegu võib esineda palju suurt väsimust ja mõtteloidust

Kõik inimesed on praegu mingil määral n-ö kosmilise surve all ja just sellepärast võidakse kogeda meeletut väsimust. Toimub aja- ja tegevusliinide ümberlülitumine, mida paljud otseselt ei teadvusta. Eriti kuna Merkuur on retrograadne ja Sõnnis, on toimuvat praegu väga raske hoomata. Võidakse kogeda, et enam ei tea, mida mõelda või teha – pea võib tunduda tühi või hoopis väga raske, mõttemeel võib olla lihtsalt väga loid. Mõni mõte võib jääda häirivalt korduma, nii et see ei lase edasi minna. Õhus võib olla palju kahtlusi ning ka arusaamatust. Varem tehtut ja öeldut tuleb kuidagi ümber teha või muuta.