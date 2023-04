NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädala keskpaik käivitab südameteemad: tuleb tunnetada haavatavuse piire

Kolmapäevaööl jõuab Veenus sekstiili Chironiga ning see on üks väga toetav seis mistahes südameasjade tervendamiseks. Nüüd on lihtsam olla haavatav ning paljastada oma hinge ja südame tundlikumaid külgi. Lähisuhetes on see väga hea aeg, kuid soodustab paremat mõistmist ja empaatiat kõikides inimsuhetes. Keegi minevikust, kellega on südameküsimus jäänud lahendamata, võib võtta ühendust (või oled sina see, kes tunneb tugevat soovi kellegagi kontakteeruda).