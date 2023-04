MAAGILINE HETK ⟩ Pühapäeval avanes Veenuse värav, mis aitab luua uut harmooniat

23. aprillil kell 15.43 toimus Veenuse ühendus Kuuga Kaksikutes ning Veenuse tsüklis on see üks nn Veenuse väravaid, mis nüüd avaneb. Iga kord, kui Veenus kohtub Kuuga, avaneb üks värav - Koidutähe faasis kohtub Veenus Kuuga selle kahanevas faasis, Ehatähe faasis kohtuvad need kaks aga Kuu kasvavas faas.

Veenus on praegu meil jätkuvalt Ehatähe faasis ning veenuslike väärtuste ülesehitamise tantsus - nii avanes ka see värav mõni päev pärast kuu loomist Jääras (20. aprillil), mil Kuu on kasvamas.

Seekord avanes Veenuse värav kolmanda silma keskuses ning meil on võimalus oma intuitsiooni ning visualiseerimisvõimega uus ja parem kontakt luua. Kolmanda silma keskus puhastub ja kirgastub sel ajal.

On aeg tunnetada ja mõtiskleda selle üle, et kuidas sa lood oma visioone ja kasutad oma manifesteerimisjõudu. Mida sa manifesteerid ja kuidas sa näed elu ja teisi inimesi enda ümber?

Nüüd võiks võtta hetke aega, et visualiseerida oma elu sellisena, nagu soovime seda näha, aga ka teisi inimesi ja nende elusid õnnelikuna. On hästi oluline eemaldada negatiivsed ja elu mittetoetavad projektsioonid. Praegu loodud visioonidel on väga tugev jõud.

See aeg soosib vaimsete võimete avaldumist ja avardumist - see on ikkagi kroonimise ja ülesehitamise etapp Veenuse tsüklis, kus meie varasemad pingutused ja kannatused tasuvad viimaks ära.

Kõrgemate harmooniate loomine ja oma ellu kutsumine on võimalik. Veenuse värava avanemise ajal (ka paar tundi enne ja pärast) võiks hoida oma tähelepanu millelgi, mis kannab endas sügavat harmooniat (näiteks roosiõis).