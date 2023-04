AASTATEPIKKUNE KIUS ⟩ Vaido Neigaus avaldab oma kiusaja nime: nüüd ei lase ma endaga enam nii käituda

Elu24 kirjutas hiljuti kahe muusiku – ansambli Respekt solisti Kerdo Möldri ning laulja Vaido Neigause – omavahelisest sõnasõjast sotsiaalmeedias. Esmalt avaldas Mölder arvamust Vaido Neigause stiili ning olemuse kohta, mille peale viimane otsustas anda kogu loole oma hinnangu.

Nüüd aga on Neigaus postitanud Instagrami story'd, kus avaldab esimest korda, et tegelikult on Kerdo Mölder teda oma sõnavõttudega kiusanud juba aastaid.

Neigaus jagab enda story's kuvatõmmiseid Elu24 artiklist, mis on avaldatud 2010. aastal. Artiklis saab sõna toona DJna tegutsenud Kerdo Mölder, kes väidab, et Vaido Neigause lood löövad tantsupõrandad inimestest tühjaks. Lisaks sellele ütleb Mölder, et Neigause soov ennast meikida ei ole mehelik ning see võiks jääda pigem naiste pärusmaaks.

Pärast artikli jagamist sotsiaalmeedias postitas Neigaus pildi, kus tal on rohelised juuksed, ning kirjutas: «Tol ajal olin ma vait ja ei öelnud midagi vastu, kuid nüüd ei lase ma küll endaga nii käituda.»