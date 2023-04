DRAAMA JÄTKUB ⟩ Vaido Neigaus vastab Kerdo Möldrile: see arvamus on tühine

Elu24 kirjutas eile sellest, et ansambli Respekt solisti Kerdo Möldri ning laulja Vaido Neigause vahel on lahvatanud tüli. Nimelt otsustas Mölder avaldada arvamust Neigause seksuaalsuse väljendamise kohta sotsiaalmeedias, mille peale Neigaus vastas, et tal pole midagi häbeneda.

Vaido Neigaus jagas oma pikemat seisukohta Elu24ga ning selgitas, mida ta Kerdo Möldri kriitikast tegelikult arvab.

«Ma olen seda öelnud ja kordan veel, et ma ei mõtlegi enam mingit peitust mängida ja kui härra Möldrile ei meeldi minu story'd ja tegemised, siis on see tema probleem. Ma ei hakka ennast muutma mingi süldilaulja arvamuse pärast, sest see arvamus on tühine ja nii lamp,» ütleb Neigaus.

Lisaks sellele toob Neigaus esile, et tema hinnangul on homoseksuaalsusest rääkimine igati normaalne ja teretulnud. Ta möönab, et tema nägemus elust ning asjadest on ilmselgelt teistsugune kui Kerdo Möldril.

Vaido Neigaus Foto: Erakogu

«See, et minu story'd näitavad homosid kuidagi halvas valguses, see tähendab, et Kerdo Mölder on küll millestki väga valesti aru saanud. Tema arvates peaks homoseksuaalsed inimesed elama kapis, olema vait ja jumala eest ei tohiks ennast meikida, olla naiselikud ning näidata, et on suhtes mehega – ega õnneks kõik homoseksuaalid ei olegi Möldri-sugused,» täiendab end Neigaus.

Neigaus arvab, et Möldri kitsarinnalisus tuleneb ilmselt sellest, et ta ei ole piisavalt maailmas reisinud ega näinud seda, kuidas elu tegelikult mujal on. Ta soovitab Möldril rohkem oma elu elada ning teiste pärast mitte muretseda.

«Kui mina jagan inimestele oma toredaid hetki, rõõmu, huumorit ja näitan end sellisena, nagu ma olen, siis teeb Kerdo sellest räige probleemi. Ela ise ja lase teistel elada! Hetkel häbistab hoopis tema geisid, kuna tema kommentaar on taas kord näide sellest, et homoseksuaalne inimene ei saa Eestis olla tema ise, vaid peab käituma mingite pseudoreeglite järgi – olema ja astuma vaid siis, kui selleks luba antakse.»