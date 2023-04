DRAAMA ⟩ Kerdo Mölder artist Vaido Neigausest: gei võid olla, aga inimene sa pead olema

Kahe muusiku, Kerdo Möldri ja Vaido Neigause vahel on lahvatanud tüli. Nimelt otsustas Mölder avaldada sotsiaalmeedias Neigause kohta arvamust väga otsekohesel moel. «Ma isegi ei oska sellele olendile nimetust anda, keda sa päevast päeva avalikkusele eksponeerid,» ütles Mölder kommentaariumis Neigausele. Viimane vastas otsekoheselt: «Ega selles gay olemises midagi viga pole, et see siin lausa eraldi välja toodi.»