TÄNU HEATEGIJALE ⟩ Pauluse kiriku varguslugu sai pühadeks väärilise lõpu

27. märtsi lõunaajal sisenesid Tartu Pauluse kirikusse mees ja naine, kelle kavatsused polnud head. Nad muukisid lahti kolumbaariumis asunud korjanduskarbi ja kiirustasid kirikust välja. Pauluse koguduse õpetaja sõnul oli karpi hiljuti tühjendatud ja kahju polnud suur, kuid tegu siiski väga inetu. «See oli väike metallist, luugiga, kinnitustega, lukustatav annetuskarp küünalde aluste juures. Nad pidid vaeva nägema, et see lahti monteerida ja kaasa võtta,» rääkis Luhamets.

«Stanislav ja Mari on jätkuvalt majanduslikus ja mentaalses kitsikuses. Südamlik tänu heategijale, kes raha hüvitas,» ütles Luhamets. «Loodetavasti aitab see paremini mõista ka seda, mida Jeesus Suurel Reedel hoopis suuremas mastaabis meie heaks on teinud – kandnud ristil patu karistuse, et meie, kes me Temasse usume ja Teda järgime, võiksime pärida elu.»